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Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Кафу о КЧМ: «Флуминенсе» изучает игру «Челси», у них отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его. У каждой команды есть сильные и слабые стороны"

«Флуминенсе» должен играть так же, как играл до сих пор. Я думаю, что [обыграть «Челси»] реально, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Речь идет о том, чтобы воспользоваться некоторыми из этих слабых сторон.

Источник: Спортс"

«Флуминенсе» должен играть так же, как играл до сих пор. Я думаю, что [обыграть «Челси»] реально, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Речь идет о том, чтобы воспользоваться некоторыми из этих слабых сторон. «Флуминенсе» изучает «Челси», их игру против «Палмейраса». Если команда верит и играет в свой футбол, у «Флуминенсе» есть отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его.

С другой стороны [сетки] может выйти кто угодно. «Флуминенсе» в любом случае встретится с ним на равных. Неважно, «ПСЖ» это будет или «Реал» — важно, что будет делать на поле «Флуминенсе», — сказал бывший защитник сборной Бразилии.

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