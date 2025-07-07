Кафу о КЧМ: «Флуминенсе» изучает игру «Челси», у них отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его. У каждой команды есть сильные и слабые стороны"

«Флуминенсе» должен играть так же, как играл до сих пор. Я думаю, что [обыграть «Челси»] реально, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Речь идет о том, чтобы воспользоваться некоторыми из этих слабых сторон. «Флуминенсе» изучает «Челси», их игру против «Палмейраса». Если команда верит и играет в свой футбол, у «Флуминенсе» есть отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его.