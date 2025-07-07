Ловчев о «Динамо»: «Тюкавин говорит, что русский капитан должен быть. Но если есть такой, как Месси, который выигрывает матчи практически один, почему должен быть русский?»

Футболисты говорят о том, что капитан должен быть русский или кто‑то другой, но не отдают пальму первенства тому, кто вышел с капитанской повязкой. А это важно. Это отношение к этому еще и тренера. Если игроки недовольны, а они недовольны тем, кого назначили, значит, это будет не на пользу команде. Потому что игроки должны быть уверены в том, что это правильный выбор.