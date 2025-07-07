Талалаеву интересна молодежь «Зенита»: «Это качественный продукт. Их школа — одна из лучших в стране. Была встреча с руководителями “Зенита‑2”

— Не всегда мы слышим и понимаем… Допустим, вы проговорили что‑то. Я вспоминаю свои слова, но я не говорил конкретные фамилии. Про Лобова кто‑то у нас в СМИ потом… Я сказал, что нам интересны два игрока «Зенита». Если я называю фамилию, конкретизирую, то поднимаю цену. Но мы же неглупые люди.