Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Талалаеву интересна молодежь «Зенита»: «Это качественный продукт. Их школа — одна из лучших в стране. Была встреча с руководителями “Зенита‑2”

— В интервью после матча с «Зенитом‑2» вы сказали, что вам очень интересны три игрока «Зенита» — это Никита Лобов, Матвей Бардачев и Тимур Иванов. Как вы оцениваете игру Лобова и Иванова?

Источник: Sports

— Не всегда мы слышим и понимаем… Допустим, вы проговорили что‑то. Я вспоминаю свои слова, но я не говорил конкретные фамилии. Про Лобова кто‑то у нас в СМИ потом… Я сказал, что нам интересны два игрока «Зенита». Если я называю фамилию, конкретизирую, то поднимаю цену. Но мы же неглупые люди.

Я сказал, что мне нравятся три игрока. Какие? Я не перечислял. Вы назвали их. Есть совпадения? Есть. Но не все.

Мне интересны молодые игроки «Зенита», потому что это качественный продукт. Школа «Зенита» — одна из лучших в стране. Если сохраняется интерес, надо задавать вопрос нашему спортивному директору. Знаю, что сегодня была встреча с руководителями «Зенита‑2». Дальше будет обсуждаться с руководителями «Зенита».

Будут ли у «Балтики» футболисты «Зенита»? Я на это ответить не могу. Заинтересованность в качественных молодых футболистах у нас есть, — сказал тренер «Балтики» после товарищеского матча с «Зенитом» (2:1).