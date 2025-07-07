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Хомуха о ЦСКА при Челестини: «Идет акцент на атаку. Если не найдут забивного центрфорварда, рассчитывать на борьбу за титул не стоит»

— Видно, что Челестини перестраивает игру ЦСКА?

Источник: Спортс"

— Видоизменилась схема, в которую играла команда. Сейчас больший акцент идет на атаку, поэтому возникает больше проблем в обороне. Соперники создают достаточно много моментов. Интересно посмотреть, как все это будет работать в чемпионате.

— ЦСКА покинули несколько игроков — Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Жемалетдинов.

— По большому счету внутренние резервы, которые есть у армейцев, возместят уход этих ребят. А так — усиление все равно требуется для больших задач. Если клуб не найдет забивного центрального нападающего, который будет входить в тройку лучших бомбардиров нашего первенства, то рассчитывать на борьбу за титул не стоит, — сказал экс-тренер молодежной сборной России.