Хомуха о ЦСКА при Челестини: «Идет акцент на атаку. Если не найдут забивного центрфорварда, рассчитывать на борьбу за титул не стоит»

— По большому счету внутренние резервы, которые есть у армейцев, возместят уход этих ребят. А так — усиление все равно требуется для больших задач. Если клуб не найдет забивного центрального нападающего, который будет входить в тройку лучших бомбардиров нашего первенства, то рассчитывать на борьбу за титул не стоит, — сказал экс-тренер молодежной сборной России.