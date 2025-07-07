Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Булыкин о Сергееве в «Динамо»: «Умеет забивать, становился чемпионом. Будет хорошая связка с Тюкавиным»

На днях форвард перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

Источник: Спортс"

— Время покажет. По крайней мере, футболист хороший и умеет забивать, знает, как забивать. Играл на высоком уровне, становился чемпионом России. Если все будет в порядке, то, безусловно, поможет команде.

— Вы немного скептически относитесь к «Динамо»?

— Почему? Нет. Я ко всем командам отношусь скептически, потому что сейчас нет мощных клубов. «Спартак» боролся с «Краснодаром», с «Зенитом», а в итоге даже в тройку не попал. ЦСКА хорошо провел только весну и занял третье место. Биться за первое место и медали будут четыре московские команды, «Краснодар» и «Зенит».

— Тюкавин, как выйдет, сразу опять станет основным?

— Еще надо восстановиться. После зимней паузы мы увидим его во всей красе, а до нее ему будет тяжело. Пожелаем скорейшего восстановления, как можно быстрее выходить на поле и составлять конкуренцию, потому что здоровое соперничество помогает и прогрессировать, и мотивировать на хорошую игру. Тюкавин с Сергеевым будут хорошей связкой, — сказал бывший нападающий сборной России.