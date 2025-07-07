Булыкин о Сергееве в «Динамо»: «Умеет забивать, становился чемпионом. Будет хорошая связка с Тюкавиным»

— Почему? Нет. Я ко всем командам отношусь скептически, потому что сейчас нет мощных клубов. «Спартак» боролся с «Краснодаром», с «Зенитом», а в итоге даже в тройку не попал. ЦСКА хорошо провел только весну и занял третье место. Биться за первое место и медали будут четыре московские команды, «Краснодар» и «Зенит».