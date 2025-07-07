В минувшем сезоне «Аль-Хилаль» финишировал вторым в саудовской лиге, дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов и до ¼ финала клубного ЧМ.
Индзаги не рассчитывает в «Аль-Хилале» не только на Малкома, но и на лучшего бомбардира Митровича, Лоди и Кайо Сезара (Aawsat)
Тренер проинформировал руководство саудовского клуба, что он больше не рассчитывает не только на Малкома, но и на лучшего бомбардира команды в прошлом национальном чемпионате Александара Митровича (20 голов в 23 матчах), хавбека Кайо Сезара и защитника Ренана Лоди.