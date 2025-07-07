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«Паразит. Верит только в потребительство». Бартон о критике журналиста Sky Sports в адрес Клоппа, назвавшего КЧМ «худшей идеей в футболе»

Ранее репортер раскритиковал экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который назвал клубный чемпионат мира «худшей идеей, реализованной в футболе».

Источник: Спортс"

Солекол, в частности, сказал: «Если вам не нравится КЧМ, идите поиграйте в падел или поплавайте».

«Этот кретин из Sky Sports прекрасно описал все недостатки футбола. Никакого представления о том, что такое игра на самом деле. Верит только в потребительство. Паразит», — написал бывший полузащитник «Ман Сити».

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