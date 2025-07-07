«Паразит. Верит только в потребительство». Бартон о критике журналиста Sky Sports в адрес Клоппа, назвавшего КЧМ «худшей идеей в футболе»

Солекол, в частности, сказал: «Если вам не нравится КЧМ, идите поиграйте в падел или поплавайте».
«Этот кретин из Sky Sports прекрасно описал все недостатки футбола. Никакого представления о том, что такое игра на самом деле. Верит только в потребительство. Паразит», — написал бывший полузащитник «Ман Сити».
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше