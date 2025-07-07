Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: “А сейчас можно меня дозаявить?”

В решающем матче МФЛ-6 «Броуки» проиграли «Амкалу» в «Лужниках» (0:2).

Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» посетил игру и находился на бровке у скамейки «БроукБойз».

«По ходу игры Дзюба сказал: “А сейчас можно меня дозаявить?” Артем, ждем в новом сезоне ?», — написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

Перед финалом Дзюба пожал руку футболисту «Амкала» Чужому, с которым у него произошел конфликт в прошлом году.

Я впервые сходил на Медиалигу — и сразу на финал. Вот 7 наблюдений.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов.

Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше