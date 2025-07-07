Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: “А сейчас можно меня дозаявить?”

Нападающий «Акрона» посетил игру и находился на бровке у скамейки «БроукБойз».
«По ходу игры Дзюба сказал: “А сейчас можно меня дозаявить?” Артем, ждем в новом сезоне ?», — написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.
Перед финалом Дзюба пожал руку футболисту «Амкала» Чужому, с которым у него произошел конфликт в прошлом году.
Я впервые сходил на Медиалигу — и сразу на финал. Вот 7 наблюдений.
«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов.
Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше