Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ — сразу после него Дзюба и полети

"А я бы хотел, чтобы Артем Дзюба полетел на Марс в составе экспедиции Илона Маска. Когда‑нибудь человечество долетит туда, а настоящим Гагариным, первым нашим марсоходом будет Дзюба. Надеяться нам никто не запретит, вперед, Артем!
Сейчас же все только и говорят о том, что в России надо ЧМ проводить. Вот сразу после него Дзюба и полетит на Марс«, — сказал ведущий и комментатор “Матч ТВ”.
Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Дзюба забил на турнире 3 гола и сделал 2 результативные передачи за национальную команду.
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