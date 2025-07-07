Музей, посвященный Роналду, открылся в Гонконге. Экспозиция будет работать год — в ней представлены «Золотой мяч», «Золотая бутса» и восковая фигура Криштиану

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в каких городах такой временный музей может появиться после Гонконга и возможно ли появление его в России, Парафита сказал: «Я не могу с точностью ответить на этот вопрос. Сейчас это [экспозиция] будет здесь на один год, потом мы будем двигаться дальше. Куда это нас потом приведет, мы пока не знаем».