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Васильев о драке Смолова: «Его могли спровоцировать — есть слова, которые стерпеть невозможно. В случае с Кокориным и Мамаевым — обычная пьяная драка, а с Федором не все так очевидно»

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

"Плохо, что футболисты опять фигурируют в истории с дракой, но необходимо знать все обстоятельства инцидента. Неизвестно, кто какие слова говорил в тот момент в ресторане. Есть такие слова, которые стерпеть невозможно. То есть Смолова могли спровоцировать, сказать какие-то неприятные слова. Хорошо бы узнать все детали произошедшего.

В случае с Кокориным и Мамаевым все было очевидно, там обычная пьяная драка. А в случае со Смоловым не все так очевидно пока, не все обстоятельства известны", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова — о драке в «Кофемании».