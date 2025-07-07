Васильев о драке Смолова: «Его могли спровоцировать — есть слова, которые стерпеть невозможно. В случае с Кокориным и Мамаевым — обычная пьяная драка, а с Федором не все так очевидно»

"Плохо, что футболисты опять фигурируют в истории с дракой, но необходимо знать все обстоятельства инцидента. Неизвестно, кто какие слова говорил в тот момент в ресторане. Есть такие слова, которые стерпеть невозможно. То есть Смолова могли спровоцировать, сказать какие-то неприятные слова. Хорошо бы узнать все детали произошедшего.
В случае с Кокориным и Мамаевым все было очевидно, там обычная пьяная драка. А в случае со Смоловым не все так очевидно пока, не все обстоятельства известны", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова — о драке в «Кофемании».