Экс-жена Кокорина о драке Смолова: «Попросила отца помочь решить конфликт, он организовал встречу с пострадавшим — не договорились. Мы с Федором дружим 16 лет»

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта — Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки. На то мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым, — я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет.