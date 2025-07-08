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Экс-жена Кокорина о драке Смолова: «Попросила отца помочь решить конфликт, он организовал встречу с пострадавшим — не договорились. Мы с Федором дружим 16 лет»

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России, произошедшей в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Также стало известно, что Руслан Валитов, отец бывшей супруги Кокорина Дарьи Валитовой, организовал встречу Смолова с одним из пострадавших, на которой обсуждалась возможная денежная компенсация в обмен на нераспространение видео.

"Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта — Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотел бы урегулировать без огласки. На то мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым, — я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет.

После чего позвонила Феде, чтобы уточнить ситуацию. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался. Если мой отец — реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить.

Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло, по какой причине — лучше уточнить у участников. После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит.

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво!" — написала Валитова в сторис инстаграма.