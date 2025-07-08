Тренер «Зенита» Оливейра о Веге: «Обладает современными качествами: объем, скорость, хорошая работа с мячом. У него стиль Скопинцева — атакующий игрок фланга»

— Кого он напоминает? С кем его можно сравнить?
— Стиль игры Скопинцева. Атакующий игрок фланга, — сказал тренер «Зенита».
Зачем в «Зените» четыре правых защитника уровня топов РПЛ?
— Это игрок, которого мы знаем давно. Знаем, что это очень перспективный игрок. Он обладает всеми современными качествами: дает объем, есть скорость, хорошо работает с мячом. Надеюсь, поможет решить нашу задачу.
— Кого он напоминает? С кем его можно сравнить?
— Стиль игры Скопинцева. Атакующий игрок фланга, — сказал тренер «Зенита».
Зачем в «Зените» четыре правых защитника уровня топов РПЛ?