Массимилиано Аллегри: «Все вспоминают гол Роналду “Ювентусу” в Турине, но никто не помнит, что было до этого. В конце концов важен результат»

"Мне очень нравятся такие и вещи, и я играю на них, в конце концов важен результат. Если ты выигрываешь, то ты хороший, если проигрываешь — нет.
Я всегда привожу в пример гол Роналду в ворота «Ювентуса» в Турине (в ¼ финала ЛЧ-2017/18 — Спортс«“), который все помнят как проявление мастерства, но никто не помнит, что предшествовало этому. Футбол — это искусство, и необходимо предоставить игрокам наилучшие условия, чтобы это показать”, — сказал Аллегри.
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