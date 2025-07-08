Массимилиано Аллегри: «Все вспоминают гол Роналду “Ювентусу” в Турине, но никто не помнит, что было до этого. В конце концов важен результат»

Я всегда привожу в пример гол Роналду в ворота «Ювентуса» в Турине (в ¼ финала ЛЧ-2017/18 — Спортс«“), который все помнят как проявление мастерства, но никто не помнит, что предшествовало этому. Футбол — это искусство, и необходимо предоставить игрокам наилучшие условия, чтобы это показать”, — сказал Аллегри.