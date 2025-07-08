«Ливерпуль» контактировал с агентом Дибалы после гибели Жоты. Форвард «Ромы» не играл с марта из-за травмы (Il Romanista)

«Ливерпуль» видит в Дибале замену погибшему в ДТП Диогу Жоте, но «Рома» не заинтересована в расставании с игроком, несмотря на его высокую зарплату — 8 млн евро в год с учетом премий.
Контракт нападающего с римлянами рассчитан до июня 2026 года.
В 36 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Рому» на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше