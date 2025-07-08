Педро о «Зените»: «Подойдем к РПЛ подготовленными лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, удастся стать чемпионами»

"Это будет очень важный сезон для нас. К сожалению, в прошлом сезоне мы не смогли завоевать титул, но провели отличный чемпионат. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. У нас еще несколько товарищеских матчей перед началом турнира, чтобы подойти к нему в хорошей форме и провести отличный чемпионат.