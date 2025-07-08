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Верратти перешел в «Аль-Духайль» свободным агентом. Экс-хавбек «ПСЖ» провел 2 года в другом катарском клубе — «Аль-Араби»

Срок контракта с 32-летним итальянцем не уточняется.

Ранее экс-игрок «ПСЖ» провел два сезона в другом катарском клубе — «Аль-Араби», который Верратти покинул свободным агентом.

В прошлом чемпионате Катара «Аль-Духайль» занял 2-е место, «Аль-Араби» — 9-е из 12.

Фото: duhailsc.qa.