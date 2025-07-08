Пономарев о драке Смолова: «Это произошло на фоне ухода из “Краснодара”, скорее всего. Завершить карьеру было бы правильным решением»

"Скорее всего, драка произошла на фоне того, что его не оставили в команде. Он, конечно, переживал из-за этого. Естественно, он болезненно отреагировал. Возможно, ему что-то сказали, спровоцировали — вот он и подрался.
Конечно, он был не прав, но все произошло на эмоциях, он сильно переживает. Сейчас ему приходится искать другую команду, но его вряд ли кто-то возьмет. Ну подумаешь, подрался — не самая большая проблема. Он уже извинился за случившееся и написал заявление в полицию. Думаю, инцидент исчерпан, и никакого продолжения не будет.
Считаю, что завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами — будет сплошная нервотрепка. Его не будут ставить в состав, он будет нервничать, обижаться, тренироваться, выпивать — и все это может закончиться очередным инцидентом, еще похлеще предыдущего.
Логично, что он ушел из «Краснодара»: мало играл, выходил эпизодически. Уже, можно сказать, отыграл свое. Ему уже 35 лет, и в этом возрасте, конечно, сложно найти команду. Когда-то он был хорош, особенно со своей скоростью и техникой. Но его время прошло.
То, что он вообще зацепился за «Краснодар», уже хорошо. Сейчас ему лучше спокойно завершить карьеру, не дергаться никуда", — сказал экс-футболист ЦСКА и сборной СССР.