Пономарев о драке Смолова: «Это произошло на фоне ухода из “Краснодара”, скорее всего. Завершить карьеру было бы правильным решением»

Логично, что он ушел из «Краснодара»: мало играл, выходил эпизодически. Уже, можно сказать, отыграл свое. Ему уже 35 лет, и в этом возрасте, конечно, сложно найти команду. Когда-то он был хорош, особенно со своей скоростью и техникой. Но его время прошло.