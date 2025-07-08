Лев Лещенко: «Беспокоит не столько место “Динамо” в таблице, сколько игра. Она интереснее, чем у всех остальных — комбинационный футбол, хорошая защита. Самая яркая команда в России»

У «Динамо» еще есть проблемы, о которых они знают, но рассуждать об этом не хочу. В клубе есть менеджмент, который прекрасно работает. Клуб растет — это очень здорово. «Динамо» развивается во всех видах спорта. Это важнее, чем одна футбольная команда.