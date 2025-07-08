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Лев Лещенко: «Беспокоит не столько место “Динамо” в таблице, сколько игра. Она интереснее, чем у всех остальных — комбинационный футбол, хорошая защита. Самая яркая команда в России»

— У «Динамо» есть желание стать чемпионом. Есть задачи и цели, которые ставит перед собой клуб. С приходом нового главного тренера команда перезагрузилась. Пришли два мощных футболиста: Сергеев уже много лет один из лидеров российского футбола, а Осипенко — великолепный защитник.

Источник: Sports

У «Динамо» еще есть проблемы, о которых они знают, но рассуждать об этом не хочу. В клубе есть менеджмент, который прекрасно работает. Клуб растет — это очень здорово. «Динамо» развивается во всех видах спорта. Это важнее, чем одна футбольная команда.

— «Динамо» способно стать чемпионом?

— Меня не столько беспокоит место «Динамо» в таблице, сколько игра. Если бы мы участвовали в международных соревнованиях, тогда другое дело. Меня радует игра «Динамо». Она интереснее, чем у всех остальных команд. «Динамо» играет в комбинационный футбол, хорошо выстроена защита. Это самая яркая команда в России, — сказал народный артист РСФСР, болельщик «Динамо».