Ловчев о драке Смолова: «Да мы бы все двинули на его месте. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит “урод” или что‑то еще. Когда его на деньги начали раскручивать, стало понятно, кто есть кто&ra

Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его еще на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто.