Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Ловчев о драке Смолова: «Да мы бы все двинули на его месте. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит “урод” или что‑то еще. Когда его на деньги начали раскручивать, стало понятно, кто есть кто&ra

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Источник: Спортс"

— У Смолова никогда прежде не было подобных эпизодов. Он нормальный человек.

Я вижу, как это происходило. Подошел Федор, начал что‑то объяснять, извиняться. И когда он отворачивается, вдогонку ему что‑то идет. Что — это другой вопрос. Никто об этом не говорит почему‑то.

Да, он плохо поступил. Это плохо для футбола. Когда Кокорин и Мамаев сделали то, что сделали, Юрий Павлович Семин, великий футбольный человек, сказал следующее: «Вы опозорили футбол». И здесь то же самое.

Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его еще на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто.

— Плохой пример вы подаете. Двинули, а потом сели бы, как Кокорин и Мамаев.

— Я в своей жизни дрался только на футбольном поле. Я никогда не дрался в жизни, никогда женщин не бил, — заявил бывший полузащитник «Спартака».