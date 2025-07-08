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Мусаев об экс-нутрициологе Роналду в ЦСКА: «У нас есть игроки, которые быстро устают — он им ставит свекольный сок для энергии. Из столовой исключи “грязные” продукты»

— Вы следите за своим питанием. Теперь в ЦСКА есть нутрициолог Блеса, который работал с Роналду. Много общаетесь?

Источник: Спортс"

— Он уже внес мелкие детали, которые будут иметь большой эффект.

Скоро я к нему на шею залезу и буду спрашивать, спрашивать, спрашивать… Пока его оставляю.

У нас есть игроки, которые быстро устают, он им индивидуально ставит свекольный сок для энергии. Витамины добавляет.

Когда погода жаркая, мы много теряем водно‑солевого баланса, он дает нам таблеточки, которые помогают держать этот баланс. Такие мелкие детали.

Если у нас и были в столовой «грязные» продукты, он тоже их исключил. Я‑то на них и так не смотрел, теперь глаз радуется, когда их не вижу вообще, — сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.