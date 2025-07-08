ФИФА открыла офис в башне Трампа в Нью-Йорке и презентовала трофей клубного ЧМ

Мы открываем офис ФИФА здесь, в Трамп-тауэр. Спасибо всем и, конечно, президенту Трампу, большому любителю футбола, и всей нашей семье. Мы получили большую поддержку от правительства и президента в лице рабочей группы Белого дома по проведению клубного чемпионата мира и чемпионата мира по футболу в следующем году. Это было невероятно, и, конечно, способствовало тому, что клубный чемпионат мира до сих пор пользовался таким невероятным успехом", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.