«Челси» вышел в финал клубного ЧМ, выиграл Лигу конференций и квалифицировался в ЛЧ в первый сезон при Мареске

Ранее в сезоне «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ. Команда проводит первый сезон под руководством Марески — итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.
В финале клубного ЧМ «Челси» встретится с «ПСЖ» или «Реалом». Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.
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