Задержан судья матча «Торпедо» и «КАМАЗа» — Головко подозревают в намеренной ошибке в пользу москвичей. Арбитру грозит до 7 лет тюрьмы (РБК)

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.
В этом матче Головко дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей. ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном эпизоде, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно. ЭСК признала, что защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.
«Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», — отметил источник РБК.
Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС.
За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы.