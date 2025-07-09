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Задержан судья матча «Торпедо» и «КАМАЗа» — Головко подозревают в намеренной ошибке в пользу москвичей. Арбитру грозит до 7 лет тюрьмы (РБК)

Как сообщает РБК, 8 июля полиция задержала арбитра Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

В этом матче Головко дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей. ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном эпизоде, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно. ЭСК признала, что защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.

«Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», — отметил источник РБК.

Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС.

За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы.