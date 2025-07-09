Задержан судья матча «Торпедо» и «КАМАЗа» — Головко подозревают в намеренной ошибке в пользу москвичей. Арбитру грозит до 7 лет тюрьмы (РБК)

В этом матче Головко дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей. ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном эпизоде, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно. ЭСК признала, что защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.