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Жоао Педро про дубль в матче с «Флуминенсе»: «Могу извиниться, но я профессионал, играю за “Челси”. Мне платят за то, чтобы я забивал голы»

«Челси» обыграл бразильскую команду (2:0) в полуфинальной игре клубного чемпионата мира. Жоао Педро сделал дубль.

Источник: Спортс"

"Думаю, что это был сон. Не думаю, что это могло сложиться еще лучше. Два гола. Теперь нужно думать о финале. Очень рад, что забил два гола.

Я рад забить первый гол за «Челси», но также я знаю, что этот турнир очень важен для «Флуминенсе». Я могу извиниться, но я профессионал, играю за «Челси».

Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив забить«, — сказал нападающий Жоао Педро, который выступал за “Флуминенсе” перед переходом в “Уотфорд”.

«Челси» в финале КЧМ! У новичка Педро дубль — уже лидер?

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