«Лидс» за 12 млн евро купил защитника «Лилля» и сборной Швеции Гудмундссона. Контракт — на четыре года

Шведский футболист подписал договор с «Лидсом» до 2029 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, по данным L"Equipe.
В прошлом сезоне Габриель Гудмундссон сыграл 30 матчей в Лиге 1 и забил два гола, проводя в среднем 59 минут на поле.
Английский клуб сообщил о переходе 26-летнего левого защитника.
Шведский футболист подписал договор с «Лидсом» до 2029 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, по данным L"Equipe.
В прошлом сезоне Габриель Гудмундссон сыграл 30 матчей в Лиге 1 и забил два гола, проводя в среднем 59 минут на поле.