70 556 зрителей посетили матч «Флуминенсе» и «Челси» в полуфинале клубного ЧМ. До игры сообщалось о снижении цен на билеты до 13 долларов

Игра прошла в Ист-Ратерфорде — ее посетили 70 556 болельщиков. Стадион вмещает 82 566 зрителей.
Рекорд посещаемости турнира принадлежит встрече «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0). Матч в Пасадине посетили 80 619 зрителей.
До матча «Флуминенсе» и «Челси» сообщалось о снижении стоимости билетов с 474 до 13 долларов.
Также футболисты лондонцев размещали на своих страницах в соцсетях ссылки, которые ведут на сайт продажи билетов на клубный чемпионат мира.
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