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«Барко мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок. Супруга может загубить ему карьеру». Наумов о хавбеке «Спартака»

Тимур Гурцкая ранее заявил, что жена полузащитника «Спартака» поставила ему ультиматум: «Или мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, или ты вернешься в Латинскую Америку».

Источник: Спортс"

Аргентинцем интересуется «Фламенго». В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 7 передач в 27 матчах Мир РПЛ.

"Жену воспитывать надо, если уж женился. Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия.

Конечно, Барко будет следовать тому, что скажет она, тем более, там еще и ребенок. Думаю, он уйдет из «Спартака». Его жена может загубить ему карьеру. В Южной Америке никто таких зарплат платить не будет.

Барко должен принимать решение сам, он ответственный за семью.

Да, он мог бы найти жену в России. Русские женщины красивее латиноамериканок. Но это у него надо спрашивать. Не думаю, что он готов пожертвовать ребенком«, — сказал бывший президент “Локомотива” Николай Наумов.