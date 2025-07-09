«Милану» предложили подписать Синго из «Монако». Итальянский клуб готов предложить около 15 млн евро, французы хотят 20−25 млн

«Милан» готов предложить около 15 миллионов евро и бонусы за футболиста, но французская команда рассчитывает сумму в районе 20−25 миллионов евро.
У «Милана» также и есть несколько других вариантов на позицию крайнего защитника, в том числе Гела Дуэ из «Страсбура» и Арчи Браун из «Гента», а также Александр Зинченко из «Арсенала».
В прошлом сезоне Вилфрид Синго сыграл 27 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 передачи. В среднем он проводил на поле 77 минут.
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