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«Интер» готов отпустить Чалханоглу за 30 млн евро. Но клуб настроен сохранить хавбека, считая его ключевым футболистом

Итальянский клуб готов отпустить полузащитника только в том случае, если получит как минимум 30 миллионов евро компенсации.

Источник: Спортс"

При этом «Интер» настроен только на быструю сделку, потому что намерен сохранить хавбека, считая его ключевым игроком.

Если футболист появится на тренировочных сборах, то его выведут с трансферного рынка.

Ранее сообщалось, что интерес к Хакану Чалханоглу проявляет «Галатасарай». Прежде у хавбека произошло недопонимание с Лаутаро Мартинесом, однако созвонились и обсудили конфликт.

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