«Интер» готов отпустить Чалханоглу за 30 млн евро. Но клуб настроен сохранить хавбека, считая его ключевым футболистом

При этом «Интер» настроен только на быструю сделку, потому что намерен сохранить хавбека, считая его ключевым игроком.
Если футболист появится на тренировочных сборах, то его выведут с трансферного рынка.
Ранее сообщалось, что интерес к Хакану Чалханоглу проявляет «Галатасарай». Прежде у хавбека произошло недопонимание с Лаутаро Мартинесом, однако созвонились и обсудили конфликт.
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