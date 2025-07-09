Лисандро Мартинес: «МЮ» — один из лучших клубов мира. У Аморима хорошая энергия и желание. Перемены необходимы, наше положение в таблице неприемлемо"

"Думаю, что, как и в любом клубе, если что-то не работает, нужно это изменить.
Необходимо проанализировать, что работает, а что нет, и внести соответствующие изменения, потому что именно так работают отличные клубы. «Манчестер Юнайтед» — один из лучших клубов в мире.
Рубен Аморим пришел в команду с очень хорошей энергией и желанием. Я верю, что он внесет необходимые изменения.
Без сомнения, перемены необходимы, потому что-то положение, в котором мы оказались в таблице за последние два сезона, неприемлемо«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед” Лисандро Мартинес.
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