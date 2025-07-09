Депутат Журова о тренерах-легионерах в футболе: «Иностранный консультант-тренер не так плох. Должен ли он быть главным? Наверное, нет»

Разные практики применяются. Когда у меня был и русский, и иностранный тренер, это очень хорошо сказывалось на конкуренции на международной арене.
Ведь я знала все секретики, которые были у моих соперников.
Знала методики, понимала, как они тренируются, и могла все интегрировать в свою подготовку, выбрав лучшее.
С этой точки зрения иностранный консультант-тренер не так плох. Но вопрос: должен ли он быть главным? Наверное, нет.
Консультант для главного тренера — вполне хорошая практика", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.