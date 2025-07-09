Уэсли согласовал контракт на 5 лет с «Ромой». «Фламенго» может продать интересовавшего «Зенит» защитника за 25 млн евро

«Фламенго» получил неофициальное предложение несколько дней назад и теперь ждет официальное. Ожидается, что бразилец будет приобретен примерно за 25 млн евро.
На приобретении Уэсли настаивал новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини.
Globo Esporte сообщает, что защитник договорился с «Ромой» об условиях контракта сроком на пять лет.
«Фламенго» получил неофициальное предложение несколько дней назад и теперь ждет официальное. Ожидается, что бразилец будет приобретен примерно за 25 млн евро.
На приобретении Уэсли настаивал новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини.