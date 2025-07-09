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Уэсли согласовал контракт на 5 лет с «Ромой». «Фламенго» может продать интересовавшего «Зенит» защитника за 25 млн евро

Globo Esporte сообщает, что защитник договорился с «Ромой» об условиях контракта сроком на пять лет.

Источник: Спортс"

«Фламенго» получил неофициальное предложение несколько дней назад и теперь ждет официальное. Ожидается, что бразилец будет приобретен примерно за 25 млн евро.

На приобретении Уэсли настаивал новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини.