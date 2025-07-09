Чалханоглу останется в «Интере». Миланцы не договорились с «Галатасараем»

Как уже сообщалось ранее, итальянский клуб был готов отпустить Чалханоглу только в том случае, если получит как минимум 30 млн евро компенсации. Кроме того, «нерадзурри» намеревались снять игрока с трансферного рынка, если он не покинет клуб до начала предсезонных сборов.