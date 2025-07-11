Шченсны о «Золотом мяче»: «Если выбирать лучшего игрока Европы или мира — это Педри»

— Зависит от того, как оценивать. Если бы мне нужно было выбрать лучшего игрока Европы или мира, я бы назвал Педри.
Но с точки зрения шоу, которым должен быть футбол, и того, как мотивировать молодежь заниматься им, то есть другие… «- сказал голкипер “Барселоны” в интервью YouTube-каналу Foot Truck.
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