Фанаты, защищающие этих корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, надеюсь, вы довольны! «- написал блогер, болеющий за “МЮ”.
Блогер Голдбридж: «Худший “МЮ” в истории АПЛ подписал лишь одного игрока. Фанаты, защищающие корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, надеюсь, вы довольны!»
«Юнайтед» стал просто посмешищем в это трансферное окно! Худшая команда «Юнайтед» в истории Премьер-лиги — и мы подписали только одного игрока и никого не продали.