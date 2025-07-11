Валерий Овчинников за ужесточение лимита в РПЛ: «Скоро бразильцы будут играть 11 на 11. Иностранец должен выступать за сборную»

"Считаю правильным ужесточение лимита на легионеров, но можно ввести еще больше ограничений. Почему нельзя внести такой вариант, что в российском клубе должен играть иностранец, который выступает за свою сборную? Таким футболистам можно давать играть в России. Но ничего не говорит, если просто привезти бразильцев в РПЛ. Уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11.