Венгер — Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Рунавик
4
:
ХИК
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Железничар
1
:
Копер
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сутьеска
1
:
Динамо Брс
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Вардар
3
:
Ла Фиорита
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Спартак Тр
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Малишево
0
:
Викингур Р
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шахтер
6
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дечич
2
:
Силекс
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Торпедо-БелАЗ
3
:
Работнички
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Биркиркара
1
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Влазния
0
:
Даугавпилс
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левски
0
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шериф
4
:
Приштина
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Пакш
0
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Нымме Калью
1
:
Партизани
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
АЕК Л
1
:
Партизан
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Расинг Л
1
:
Дила
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Урарту
1
:
Неман
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сабах
2
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Торпедо Кт
4
:
Ордабасы
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
СИК
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Жальгирис К
3
:
Пенибонт
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Мэгпайс
2
:
Пайде
3
П1
X
П2

Венгер — Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»

Экс-тренер «Ливерпуля» назвал турнир «худшей идеей, реализованной в футболе».

"Каждый имеет право на свое мнение, и я абсолютно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы опросите все клубы, что участвовали в турнире, то на 100% получите ответ, что они хотели бы вновь сыграть в нем. Это лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.

Главный вопрос: нравится это болельщикам или нет? Ожидалось, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ", — сказал глава отдела ФИФА по глобальному развитию.

По словам Венгера, следующий клубный чемпионат мира пройдет в 2029 году.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше