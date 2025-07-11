Венгер — Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»

"Каждый имеет право на свое мнение, и я абсолютно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы опросите все клубы, что участвовали в турнире, то на 100% получите ответ, что они хотели бы вновь сыграть в нем. Это лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.
Главный вопрос: нравится это болельщикам или нет? Ожидалось, что посещаемость матчей будет низкой, но в реальности она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ", — сказал глава отдела ФИФА по глобальному развитию.
По словам Венгера, следующий клубный чемпионат мира пройдет в 2029 году.
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