Венгер — Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»

"Каждый имеет право на свое мнение, и я абсолютно не разделяю мнение Клоппа. Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы опросите все клубы, что участвовали в турнире, то на 100% получите ответ, что они хотели бы вновь сыграть в нем. Это лучший ответ на то, что клубы думают о клубном чемпионате мира.