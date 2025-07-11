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Мостовой против 15 клубов в РПЛ: «А если завтра еще кто-то закончит существование, 14 оставим? Страна огромная, должно быть минимум 18»

"Конечно, устал от этого дела, но что мы можем со стороны сделать? 15 команд точно оставлять нельзя. А если завтра еще кто-то закончит существование, мы что — 14 команд в лиге оставим?

Источник: Sports

У нас страна огромная, в РПЛ должно быть минимум 18 команд", — сказал бывший полузащитник сборной России.

РФС не рассматривает вариант с 15 командами в РПЛ-2025/26. Вместо «Торпедо» сыграют «Оренбург» или «Урал», скорее всего («Матч ТВ»).