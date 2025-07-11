«Милан» рассматривает трансфер Шика. Форвард «Байера» — второй бомбардир Бундеслиги-2024/25

В прошлом сезоне Шик с 21 голом в 31 матче разделил второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги с Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд.
Также в сферу интересов «Милана» входят Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Николас Джексон («Челси») и Душан Влахович («Ювентус»).
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше