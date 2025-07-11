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«Милан» рассматривает трансфер Шика. Форвард «Байера» — второй бомбардир Бундеслиги-2024/25

29-летний форвард «Байера» и сборной Чехии входит в шорт-лист «россонери», но не является приоритетным вариантом — «Милан» ищет нападающего для конкуренции с Сантьяго Хименесом.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Шик с 21 голом в 31 матче разделил второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги с Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд.

Также в сферу интересов «Милана» входят Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Николас Джексон («Челси») и Душан Влахович («Ювентус»).

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