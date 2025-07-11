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Петрович из «Челси» перейдет в «Борнмут» за 25 млн фунтов

25-летний вратарь «Челси» перейдет за 25 млн фунтов, сообщает The Athletic.

Источник: Спортс"

Игрок сборной Сербии получил разрешение пройти медицинское обследование на следующей неделе в «Борнмуте» перед подписанием пятилетнего контракта.

В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 мячей в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

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