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Ракитич об МСН: «Ставить их в одну команду на тренировке не было смысла. В “Барсе” Неймар был близок к Месси. Это не тот Неймар, что был в “ПСЖ”

— Увидим ли мы когда-нибудь снова такое трио, какое Лео образовал с Суаресом и Неймаром? Они забили 150 голов.

Источник: Спортс"

— Я не знал этой цифры. Но да, это было безумие. На тренировках их даже нельзя было ставить вместе в одну команду — в этом не было никакого смысла. И, прежде всего, думаю, что мы в «Барсе» наслаждались совершенно другим Неймаром, не тем, что был в «ПСЖ». Это был Неймар, очень близкий к Месси.

Это было безумие — иметь этих двоих вместе в одной команде. А кроме того, у нас впереди был парень, который забивал отовсюду, с невероятным голевым чутьем. Это было нечто. Думаю, такое бывает только раз и не повторится, — сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Ракитич о «Барсе» с Месси, Суаресом и Неймаром: «Могли выиграть ЛЧ 3−4 раза, очень обидно. Мы перестали обращать внимание на детали — футбол наказывает, если пустить все на самотек».

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