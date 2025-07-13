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Дюков о расследовании после заявления Федорищева: «Провели анализ матчей “Крыльев” за последний год, ничего системного не обнаружили»

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Источник: Sports

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в этой деятельности могут быть замешаны порядка 10 клубов Мир РПЛ. Позже стало известно, что по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— РФС до сих пор проводит расследование после слов Федорищева о 36 миллионах?

— У меня нет новой информации. Было обращение в правоохранительные органы, они ведут расследование. Мы всю информацию, которая у нас была, в правоохранительные органы передали.

Мы также провели анализ всех матчей «Крыльев» за последний год. Были ошибки как в пользу «Крыльев», так и против, но ничего системного мы не обнаружили, — сказал глава РФС.