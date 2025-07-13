Дюков о расследовании после заявления Федорищева: «Провели анализ матчей “Крыльев” за последний год, ничего системного не обнаружили»

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в этой деятельности могут быть замешаны порядка 10 клубов Мир РПЛ. Позже стало известно, что по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.