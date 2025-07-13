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Клиши назвал Дембеле «очевидным фаворитом» «Золотого мяча»: «Он может забить, отдать, полезен в обороне и прессинге. Надо учитывать статистику, как в случае с Роналду и Месси»

«Золотой мяч» присуждается игрокам, которые делают результат: надо учитывать индивидуальную статистику, что в свое время подчеркивали Криштиану Роналду и Месси. В этом году у Усмана Дембеле потрясающие цифры (52 матча во всех турнирах, 35 голов и 16 результативных передач).

Источник: Спортс"

«Золотой мяч» присуждается игрокам, которые делают результат: надо учитывать индивидуальную статистику, что в свое время подчеркивали Криштиану Роналду и Месси. В этом году у Усмана Дембеле потрясающие цифры (52 матча во всех турнирах, 35 голов и 16 результативных передач). И когда он выходил на замену, он вносил остроту — с мячом или без, в прессинге…

Да, он не забивает по 90 голов за год, но для меня сегодня Дембеле — очевидный фаворит. С Тити [Тьерри Анри] мы считаем, что Усман — самый универсальный игрок: он может и забить, и отдать голевую, создать хаос, он также полезен в обороне за счет прессинга…

Сегодня нужно отдать должное Усману за его работу в прессинге — особенно учитывая его класс. Он облегчает работу всей команде, а это редкость — видеть игрока такого уровня, который так работает на коллектив«, — сказал бывший защитник сборной Франции в программе L"Intégrale Sport.