Клиши назвал Дембеле «очевидным фаворитом» «Золотого мяча»: «Он может забить, отдать, полезен в обороне и прессинге. Надо учитывать статистику, как в случае с Роналду и Месси»

«Золотой мяч» присуждается игрокам, которые делают результат: надо учитывать индивидуальную статистику, что в свое время подчеркивали Криштиану Роналду и Месси. В этом году у Усмана Дембеле потрясающие цифры (52 матча во всех турнирах, 35 голов и 16 результативных передач). И когда он выходил на замену, он вносил остроту — с мячом или без, в прессинге…