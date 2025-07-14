Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках “Зенита”, которым не хватает практики»

— Для нас сегодня был очень плохой день. Мы получили четыре мяча после розыгрыша. Такое ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, когда за 20 минут получили четыре гола, собраться было очень сложно. Сразу было понятно, что уровень «Зенита» выше, но тем не менее. «Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому такой результат.