«Амкар-Пермь» объявил о назначении нового главного тренера команды

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ФК «Динамо» Москва: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

ФК «Динамо» — один из самых успешных клубов нашей страны по количеству титулов, принимавший участие во всех турнирах СССР. В материале расскажем об истории клуба со взлетами и падениями, сегодняшнем составе команды, ближайших матчах, рекордах и достижениях.