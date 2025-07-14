Александр Овечкин: «Месси — бог футбола, то, что он делает на поле — просто невероятно. Я фанат “Барселоны” с детства, еще когда играли Хави, Ривалдо, де Бур»

— Мой любимый игрок из НХЛ был, когда я только рос, если не брать русских, — Оуэн Нолан. Не знаю почему, просто мне нравилась команда «Сан‑Хосе», там играл Оуэн.
— Но тоже правый хват и много забрасывал.
— Мне посчастливилось сыграть против него. Он мне подарил свою клюшку. Дорогого стоит, когда ты растешь и смотришь за ним, и ты встаешь со своим кумиром на лед. То же самое и с Марио Лемье, он легенда.
В первый год, когда у нас была маленькая стычка, он подъезжает, хватает меня, я поворачиваю голову, а там Марио Лемье. Раз, и я опешил сразу.
Любимая команда у меня за рубежом — «Барселона». Я фанат «Барселоны».
— Вы можете называть Лионеля Месси своим другом?
— Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, — это просто невероятно.
— А это какая‑то прямая связь — болеть за «Барселону», потому что там Месси, или любовь к клубу началась еще раньше?
— Еще раньше она началась, когда играли Хави, Ривалдо, де Бур. Я с самого детства болел именно за «Барселону», не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат «Барселоны», — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.