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Александр Овечкин: «Месси — бог футбола, то, что он делает на поле — просто невероятно. Я фанат “Барселоны” с детства, еще когда играли Хави, Ривалдо, де Бур»

— Кто у тебя был самым любимым игроком в детстве и какая любимая футбольная команда за рубежом?

Источник: Спортс"

— Мой любимый игрок из НХЛ был, когда я только рос, если не брать русских, — Оуэн Нолан. Не знаю почему, просто мне нравилась команда «Сан‑Хосе», там играл Оуэн.

— Но тоже правый хват и много забрасывал.

— Мне посчастливилось сыграть против него. Он мне подарил свою клюшку. Дорогого стоит, когда ты растешь и смотришь за ним, и ты встаешь со своим кумиром на лед. То же самое и с Марио Лемье, он легенда.

В первый год, когда у нас была маленькая стычка, он подъезжает, хватает меня, я поворачиваю голову, а там Марио Лемье. Раз, и я опешил сразу.

Любимая команда у меня за рубежом — «Барселона». Я фанат «Барселоны».

— Вы можете называть Лионеля Месси своим другом?

— Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, — это просто невероятно.

— А это какая‑то прямая связь — болеть за «Барселону», потому что там Месси, или любовь к клубу началась еще раньше?

— Еще раньше она началась, когда играли Хави, Ривалдо, де Бур. Я с самого детства болел именно за «Барселону», не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат «Барселоны», — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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