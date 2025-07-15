«Ювентус» близок к выкупу Консейсау у «Порту» за 25 млн евро и бонусы

По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к договоренности о сделке на сумму порядка 25 млн евро. Также планируется включить бонусные выплаты.
В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус». Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
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