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Экс-вратарь Германии Адлер о тер Стегене: «Барселона» относится к достойным игрокам не так, как хотелось бы. Я бы хотел, чтобы Марк-Андре остался, но у него нет времени"

Ранее главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне. Сообщалось, что тер Стеген не намерен уходить из клуба, но в «Барселоне» считают, что голкипер все же покинет команду из-за приближающегося чемпионата мира.

Источник: Спортс"

Ранее главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне. Сообщалось, что тер Стеген не намерен уходить из клуба, но в «Барселоне» считают, что голкипер все же покинет команду из-за приближающегося чемпионата мира.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался и продолжал бороться. Но у него просто нет времени. Важна каждая игра, каждая минута, каждая тренировка, чтобы восстановить навыки, вернуть ощущение уверенности в себе и в своем теле. Для этого нужна игровая практика. И, похоже, в “Барселоне” он ее пока не получит.

Обидно, что игроку, который провел более 400 официальных матчей, является капитаном и всегда оставался верен клубу, даже отказываясь от зарплаты в кризисные времена, больше не дают шанса побороться за место в основе после травмы. Это еще раз доказывает — и это не единичный случай в «Барселоне» за последние годы, — что к достойным игрокам относились не так, как хотелось бы стороннему наблюдателю. Это невероятно больно", — сказал бывший вратарь сборной Германии в эфире Sky.

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