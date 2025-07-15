Экс-вратарь Германии Адлер о тер Стегене: «Барселона» относится к достойным игрокам не так, как хотелось бы. Я бы хотел, чтобы Марк-Андре остался, но у него нет времени"

Обидно, что игроку, который провел более 400 официальных матчей, является капитаном и всегда оставался верен клубу, даже отказываясь от зарплаты в кризисные времена, больше не дают шанса побороться за место в основе после травмы. Это еще раз доказывает — и это не единичный случай в «Барселоне» за последние годы, — что к достойным игрокам относились не так, как хотелось бы стороннему наблюдателю. Это невероятно больно", — сказал бывший вратарь сборной Германии в эфире Sky.