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«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» Роналду о назначении тренера в «Аль-Наср»

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» — написал форвард «Аль-Насра».

Источник: Спортс"

Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» занял 3-е место.

Изображение: stories/cristiano.