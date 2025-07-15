«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» Роналду о назначении тренера в «Аль-Наср»

Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» занял 3-е место.
Изображение: stories/cristiano.
«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» — написал форвард «Аль-Насра».
Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» занял 3-е место.
Изображение: stories/cristiano.